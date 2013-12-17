Обновить слайды на сайте

Нам необходимо обновить слайды (статичные баннера) на сайте согласно тем иллюстрациям, что уже есть. Должно быть примерно то же самое, только с новым текстом и можно буквально немного изменить стиль.

Необходимо строго придерживаться брендбука. В приложении ТЗ.