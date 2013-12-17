Добрый день. Требуется создать несколько баннеров для магазина mirgeeka.ru. Конкретнее пара баннеров с новинками (что конкретно сообщу) и новогоднее предложение (так же подробности сообщу). Бюджет неизвестен, выберу исполнителя, исходя ...
Обновить слайды на сайте
Нам необходимо обновить слайды (статичные баннера) на сайте согласно тем иллюстрациям, что уже есть. Должно быть примерно то же самое, только с новым текстом и можно буквально немного изменить стиль.
Необходимо строго придерживаться брендбука. В приложении ТЗ.
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