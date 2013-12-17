Обновить слайды на сайте

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Завершен4 заявки108 просмотров

Нам необходимо обновить слайды (статичные баннера) на сайте согласно тем иллюстрациям, что уже есть. Должно быть примерно то же самое, только с новым текстом и можно буквально немного изменить стиль.

Необходимо строго придерживаться брендбука. В приложении ТЗ.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все выполнено оперативно, качественно, без лишних вопросов. Спасибо, Станислав, за работу!
Хороший заказ, Мария на связи и даже помогла с исходниками!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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