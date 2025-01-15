Оформити обкладинку для езотеричного ютуб каналу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок24 просмотра

Необхідно оформити обкладинку для езотеричного ютуб каналу.

2Д езотеричний стиль арту в тематицы до Дня Святого Валентина.

Приклад прикріплений до заявки.

При успішній співпраці зможемо давати інші графічні роботи для опрацювання.

YouTubeДизайн обложек
3 месяца назад
guest_1725733214714
8 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Лина
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
14 отзывов
3 месяца назад
Евгений
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
380 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Баннеры
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Егор
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
69 отзывов(-1)
3 месяца назад