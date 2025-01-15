Строительная компания ищет дизайнера для создания визуального контента. Обязанности включают разработку обложек для YouTube, Reels, постов в соцсетях, рекламных креативов и баннеров. Идеальный кандидат должен уверенно работать с графическими редакторами и следить за актуальными трендами в дизайне.