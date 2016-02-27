Отрисовать маленькие баннеры для iFlorica (Внутрстраницы)

Нужно изменить текст и изменить иконку на баннерах-кнопках который показываются на внутр.странице сайта

http://prntscr.com/a7nty1

на первой кнопочке нужно поменять текст - не бесплатная поставка, а "Бесплатная доставка с 10 до 19 каждый день"

(каждый день" - если не уместится можно не писать)

на втором баннере нужно свинку изменить на что-то более гламурненькое )))

третий можно оставить как есть, но если у вас будет идея по новому концепту - например, более удачный фон и тд - его тоже приложила на всяк. случай

вот ссылка на сайте для примера, где эти кнопочки видны

http://iflorica.ru/catalog/kompozitsii