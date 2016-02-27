Отрисовать маленькие баннеры для iFlorica (Внутрстраницы)

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Завершен1 заявка150 просмотров

Нужно изменить текст и изменить иконку на баннерах-кнопках который показываются на внутр.странице сайта

http://prntscr.com/a7nty1

на первой кнопочке нужно поменять текст - не бесплатная поставка, а "Бесплатная доставка с 10 до 19 каждый день"

(каждый день" - если не уместится можно не писать)

на втором баннере нужно свинку изменить на что-то более гламурненькое )))

третий можно оставить как есть, но если у вас будет идея по новому концепту - например, более удачный фон и тд - его тоже приложила на всяк. случай

вот ссылка на сайте для примера, где эти кнопочки видны

http://iflorica.ru/catalog/kompozitsii

9 лет назад
kicheva
43 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Единожды поработала с Ольгой - и сразу поняла, что это тот человек, который нужен. У нее свой неповторимый стиль, и редкое качество четкости и аккуратности в сроках , пожеланиях клиента - и вообще отношение к делу! Теперь я постоянно с работаю с Ольгой.
Немного повторюсь, почему бы и нет: от сотрудничества со Светланой эмоции только положительные! Приятный в общении человек и хороший, порядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

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