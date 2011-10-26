1. Нужен эскиз диплома. Тематика - 50 лет полета первого человека в космос. Формат - А5 На дипломе надо разместить лого геокешинга, и оставить место для логотипов потенциальных спонсоров. В дипломе ...
Переделать флеш баннер (для новичков)
Нужно декомпелировать swf (исходник потерян) изменить кое-где тексты, выслать мне исходник в нескольких размерах.
Проект для новичков (без отзывов или с 1 отзывом).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Простенький баннер надо перевести в GIF, как вам удобней, либо конвертером, либо вручную.Баннеры15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно нарисовать рекламный баннер для реабилитационного центра лечения от алкоголизма ширина 600 высота 200 чтобы при клике был переход на рекламируемый сайт От исполнителя портфолио и ...Завершен14 лет назад
- $30
5 банеров размером 958px × 351px каждый банер на каждую тему 1. nokia 5130 express music 2. туристическая путевка в ГОА или хайнань 3. ipad+ iphone ...Баннеры3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужен человек, которй сможет на основе одного банера (исходник есть, все элементы тоже) в короткие сроки создать его в разных размерах. Оплачивать удобнее всего по-банерно :)Баннеры16 заявокЗакрыт14 лет назад
небольшой баннер с лого для размещения на других сайтах. Срочно. Принимаю только предложения с ценой.Закрыт14 лет назад
Необходимо создать пакет банеров разных размеров: Leaderboard (728 x 90) Banner (468 x 60) Skyscraper (120x600) Wide Skyscraper (160x600) Small Square (200 x 200) Square (250 x 250) ...Закрыт14 лет назад
Есть анимация (и проект) в AfterEffects. Соответственно, есть растр и вектор. Надо собрать все во флэше баннер 728х90 (25 кб) UPDATE/ Все упростилось: только один небольшой png -остальное вектор.Баннеры8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго времени суток С левой стороны должен быть такой человек как Стас Давыдов( Русский обзорщик вирусных видео в интернете) и его шоу под название This Is Horosho и его канал на youtube ...Баннеры1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Управляемый баннер на XML с возможностью: 1. добавления и удаления слайда 2. редактирования названия слайдов 3. ...Завершен13 лет назад