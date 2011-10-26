Переделать флеш баннер (для новичков)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок276 просмотров

Нужно декомпелировать swf (исходник потерян) изменить кое-где тексты, выслать мне исходник в нескольких размерах.

Проект для новичков (без отзывов или с 1 отзывом).

14 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

masia_777
Макс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Все хорошо.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата

Заявки фрилансеров

masia_777
Макс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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