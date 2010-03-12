Переработка флеш баннера под нужные размеры

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок262 просмотра

Переделать имеющийся флеш-баннер. исходный размер 600х100 под размеры 728х90. Важное условие сделать баннер размером не более 25 кб. Упрощать креатив баннера не допускается.

Исходник (.fla) покажу выбранному исполнителю.

П.С. очень желательны Кемеровские исполнители

15 лет назад
betmaxx
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$11
1 день
Спасибо за работу! Сделал быстро, качественно! Выручил в трудную минуту! Ценик адекватный. Буду и дальше сотрудничать)
Заказчик сразу предоставил четкое ТЗ и необходимые файлы для работы, что очень порадовало. Оплатил без проблем.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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