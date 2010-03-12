Задача несложная: нужно поменять три картинки на баннере на 3 из архива с сохранением эффектов анимации
Переработка флеш баннера под нужные размеры
Переделать имеющийся флеш-баннер. исходный размер 600х100 под размеры 728х90. Важное условие сделать баннер размером не более 25 кб. Упрощать креатив баннера не допускается.
Исходник (.fla) покажу выбранному исполнителю.
П.С. очень желательны Кемеровские исполнители
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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