Перерисовка flash-баннера

В приложении джипег банеры. На их основе надо сделать флеш для того же самого события ТРЕБОВАНИЯ № Название Тех требования и размеры 1 NUR.kz 1000х60 рх. 2 yvision.kz 300х250 ссылка на тех требованиия http://yvision.kz/advert#requirements ...