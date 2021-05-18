требуется создать два комплекта баннеров с самыми популярными размерами для GDN и Social
Подложка под видео
Задача, сделать с автором видео и необходимым текстом подложку под видео, которая впишется в дизайн.
Фото автора видео:
https://drive.google.com/drive/folders/1OJKHFJjF6NEFj8mKv6gttRJ3MGvi3pOd?usp=sharing
Надпись:
"How to rank
TOP 1 in Google
in 2021"
Вот мое виденье (но ждем и вариантов исполнителя)
За основу берем вот это рассположение:
Цвет фона шрифта (вместо темно сингего )берем как у кнопки (https://prnt.sc/12zomzs)
Там где красный - оставляем красный, обрезаем силует автора видео с фото 3 типа вот так https://prnt.sc/12zookn
Цвет фона всей картинки белый с синим как тут, возможно светлее https://prnt.sc/12zopkv
Порядок работы:
1) Показываете первый вариант
2) вносим правки до победного играясь с фоном, расположением букв, возможно другим фото автора
3) Празднуем завершение
Оплата по факту, Либо БС
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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