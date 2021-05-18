Подложка под видео

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок452 просмотра

Задача, сделать с автором видео и необходимым текстом подложку под видео, которая впишется в дизайн.

Фото автора видео:

https://drive.google.com/drive/folders/1OJKHFJjF6NEFj8mKv6gttRJ3MGvi3pOd?usp=sharing

Надпись:

"How to rank

TOP 1 in Google

in 2021"

Вот мое виденье (но ждем и вариантов исполнителя)

За основу берем вот это рассположение:

https://prnt.sc/12zobcq

Цвет фона шрифта (вместо темно сингего )берем как у кнопки (https://prnt.sc/12zomzs)

Там где красный - оставляем красный, обрезаем силует автора видео с фото 3 типа вот так https://prnt.sc/12zookn

Цвет фона всей картинки белый с синим как тут, возможно светлее https://prnt.sc/12zopkv

Порядок работы:

1) Показываете первый вариант

2) вносим правки до победного играясь с фоном, расположением букв, возможно другим фото автора

3) Празднуем завершение

Оплата по факту, Либо БС

4 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

andreyka_sa
Андрей 
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$5
1 день
Escrow
Супер исполнитель. Сделал мне замечательный банер. Буду работать еще
Очень приятный заказчик, всегда на связи. Рекомендую!

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