Подправить баннер для ТК СИБИРЬ54

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Здравствуйте! Вы нам уже как-то делали баннер http://www.weblancer.net/users/safe-home/portfolio/1437900.html#item для сайта http://tksibir54.ru/

Нам нужно чтобы вы внесли небольшие изменения.

На первом слайде, где выезжает газель необходимо исправить сумму с 300 руб/час на 400 руб/час

И снизу приписку, как на картинке "каждый следющий час 350 руб.

По оплате напишите мне сколько это будет стоить. Оплату произведем на рублевый вебмани, сразу после выполнения работы. По срокам желательно сегодня!

Спасибо!

Будут вопросы - я на связи!)

11 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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