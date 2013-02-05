Подправить баннер для ТК СИБИРЬ54

Нужно оптимизировать флэш банер с 52 кб до 25 кб Желательно без потери качества
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Вы нам уже как-то делали баннер http://www.weblancer.net/users/safe-home/portfolio/1437900.html#item для сайта http://tksibir54.ru/
Нам нужно чтобы вы внесли небольшие изменения.
На первом слайде, где выезжает газель необходимо исправить сумму с 300 руб/час на 400 руб/час
И снизу приписку, как на картинке "каждый следющий час 350 руб.
По оплате напишите мне сколько это будет стоить. Оплату произведем на рублевый вебмани, сразу после выполнения работы. По срокам желательно сегодня!
Спасибо!
Будут вопросы - я на связи!)
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