Поиск дизайнера для презентаций и баннеров

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Закрыт6 заявок22 просмотра

Я ищу дизайнера для разработки нескольких коротких презентаций и баннеров для Авито.

Основная сфера — недвижимость.

Если вам интересен этот проект, пожалуйста, пишите в личные сообщения.

АвитоСоздание баннеровСоздание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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