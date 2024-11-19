Необходимо разработать баннер для рекламы курса психологии. Требуется создать привлекательный дизайн, который привлечет внимание потенциальных клиентов и эффективно представит информацию о курсе.
Поиск дизайнера для презентаций и баннеров
Я ищу дизайнера для разработки нескольких коротких презентаций и баннеров для Авито.
Основная сфера — недвижимость.
Если вам интересен этот проект, пожалуйста, пишите в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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