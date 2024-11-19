Ищется графический дизайнер для подготовки статичных баннеров и креативов для рекламы. Нужны навыки работы в Figma, Adobe Photoshop и Illustrator, а также опыт создания рекламных баннеров от 1 года. Оплата будет обсуждена на основе ваших рейтов.