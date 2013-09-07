Праздничные открытки

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Здравствуйте!

Нужно сделать в фотошопе красивые праздничные открытки для женского сайта.

Размер открыток 460 x 345 в формате .psd по слоям, простые статичные, без анимации.

Требований особых нет, просто открытка должна быть поздравительная.

Нужны будут открытки ко всем праздникам по 1 - 3 штуки.

Сроки свободные, бюджет не большой.

Кто сможет сделать, напишите пожалуйста вашу стоимость 1 открытки.

10 лет назад
Niika
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
xxxdieselxxx2
Виталий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 отзывов
10 лет назад
$2
1 день
Спасибо за отличную работу, очень быстро и качественно.
Отличный заказчик, все грамотно объяснила, оплата моментальная, вежливая и приятная в общении :)
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