Здравствуйте!

Нужно сделать в фотошопе красивые праздничные открытки для женского сайта.

Размер открыток 460 x 345 в формате .psd по слоям, простые статичные, без анимации.

Требований особых нет, просто открытка должна быть поздравительная.

Нужны будут открытки ко всем праздникам по 1 - 3 штуки.

Сроки свободные, бюджет не большой.

Кто сможет сделать, напишите пожалуйста вашу стоимость 1 открытки.