Превью-картинка для видео на youtube

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Закрыт22 заявки727 просмотров

Добрый день!

Дизайнер выполнил шапку канала и два превью для двух видео:

канал - https://www.youtube.com/c/OracleDBD

https://www.youtube.com/watch?v=7krpBQJdSDU

https://www.youtube.com/watch?v=lZyb7T_r5GI

потом пропал...

Стиль меня устраивает. У меня есть еще 16 видео, которые требуют превью.

Ищу дизайнера, который готов выполнить превью для этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=4JjaqdenTs4

Материалы, которые могут пригодиться во вложении.

Срок: 1 день.

Если сработаемся, то закажу остальные.

4 года назад
kivilev
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