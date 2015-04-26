Необходима панель менеджеров, некая группа баннеров. Каждый баннер прямоугольной формы и в целом группа баннеров также образует собой разноцветную сетку баннеров из прямоугольной формы. Каждый баннер - плашка для контактной информации менеджера. Которая содержит ...
Придумать и нарисовать логотип и баннеры
Придумать и нарисовать логотип и баннеры для соц сети с уклоном на игровую тематику.
Лого должен быть понятен на всех языках. Быть прост и оригинален. Как все гениальное просто. Также требуется нарисовать
Логотип в разных форматах для различный ресурсов.
Баннеры в разных форматах.
Иконки в разных форматах.
Информация о сети в прикрепленном файле.
Жду предложения хотя бы по логотипу, черновики, наброски, превью в личку, чтобы определится что нужно.
Предложения, дай денег потом начну, или я самый лучший, выбери меня, вообще не рассматриваю!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть исходник слайдера из 3-х слайдов, нужно модернизировать дизайн и текст с использованием продающих технологий (текстов). Описание препаратов на баннере здесь (для выделения ключевых фраз) - http://medicaldragons.com.ua/preparaty.html.Завершен10 лет назад
- $15
Нужен Флаер в КорелеЗавершен10 лет назад
- $5
баннер для сайта cmrt-nevrolog.ru - с флаера в приложении взять только текст - дизайн не подойдёт) нужно сейчас)Завершен10 лет назад
Есть список из 21 крупных компаний (уровня LG - то есть узнаваемые бренды) - потенциальных клиентов. Надо найти у каждой сайт, на сайте взять логотип, разместить все эти 21 логотипа красиво на одной странице. Прислать ...Завершен10 лет назад
- $20
Два дизайна баннера: 1. лого+слоган+кнопка 2. лого+преимущества+кнопка каждый дизайн в 4 размерах, статические, по мотивам сайтаЗавершен10 лет назад
- $350
Часть I. Аватарка и промо-картинка (проект Зумузу, Pevepe.com) Требования (примеры см на http://pw.mmotop.ru/, где аватарки слева у каждого проекта, промо-картинки правее): 1.1 Аватарка/значок/иконка представляет собой картинку 50х50 с тонкой рамкой или без нее. ...Завершен10 лет назад
Переписать, создать новые "продающие" лозунги, тексты для баннеров на сайте shop-deko.ru.Баннеры4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо нарисовать банер для паблика молодых мам. БАнер должен быть нарисован в мультяшной форме. присылайте свои работы. Кто не пришлет работы тем не ответим, тз по запросу.Баннеры5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Для сайта jliker.ru (сайт посвящен раскрутке групп,лайков и т.п. для ВК) необходимо придумать и нарисовать в левый верхний угол логотип, желательно объемный по примеру такого http://turboliker.ru/images/logo.png Кроме того, необходимо нарисовать рекламный анимированный ...Завершен10 лет назад