Придумать и нарисовать логотип и баннеры

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Закрыт18 заявок308 просмотров

Придумать и нарисовать логотип и баннеры для соц сети с уклоном на игровую тематику.

Лого должен быть понятен на всех языках. Быть прост и оригинален. Как все гениальное просто. Также требуется нарисовать

Логотип в разных форматах для различный ресурсов.

Баннеры в разных форматах.

Иконки в разных форматах.

Информация о сети в прикрепленном файле.

Жду предложения хотя бы по логотипу, черновики, наброски, превью в личку, чтобы определится что нужно.

Предложения, дай денег потом начну, или я самый лучший, выбери меня, вообще не рассматриваю!

10 лет назад
Vplen
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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