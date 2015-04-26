Придумать и нарисовать логотип и баннеры для соц сети с уклоном на игровую тематику.

Лого должен быть понятен на всех языках. Быть прост и оригинален. Как все гениальное просто. Также требуется нарисовать

Логотип в разных форматах для различный ресурсов.

Баннеры в разных форматах.

Иконки в разных форматах.

Информация о сети в прикрепленном файле.

Жду предложения хотя бы по логотипу, черновики, наброски, превью в личку, чтобы определится что нужно.

Предложения, дай денег потом начну, или я самый лучший, выбери меня, вообще не рассматриваю!