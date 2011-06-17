Приватный проект для Барлит Николай (Chegewarius)

Требуется нарисовать вертикальный банер (200*100см) для размещения на общем выставочном стенде. Текст: Мототехника Запчасти Аксессуары Экипировка тел: (391) 251-76-66 (более мелким шрифтом) [email protected] (более мелким шрифтом) Помимо текста на банере должен быть логотип (в приложении), под ним надпись "Основан в Сибири", изображение квадроцикла ...