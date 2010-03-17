Приватный проект для gornishan

Есть 2 проекта: http://priceshock.ru http://auction.priceshock.ru Требуется разработать пару банеров (кнопочек) для перехода между ними в текущем стиле исполнения проектов. "Переход в магазин" и "переход на аукцион" Размещение - где-нибудь ...