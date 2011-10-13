Приватно для Смирнов Игорь (seraf)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка133 просмотра

2 флеш баннера

14 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$30
2 дня
Красиво получилось.) Спасибо. Будем дальше работать.
Отлично поработали. Никаких мелких придирок по поводу дизайна. Затягивание срока на 1 день не вызвало паники. Дмитрий всегда был на связи вплоть до позднего времени. Оплата поступила моментально. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад

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