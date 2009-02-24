Профессиональный gif-баннер (468х60)

Необходимо создать в как можно сжатые сроки баннер для банка. В наличие есть бренд-бук, логотип, бриф на баннер, примеры баннеров выходивших раньше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассмотрим предложения только от профи.
Gif-баннер. Размер 468х60. Вес до 25 кб.
Тема баннера - антикризисные решения, финансы, антикризисное управление, налоговые схемы, оптимизация бизнеса в кризис.
Полную информацию по продивгаемому товару можно найти здесь - http://intellect-commerce.ru/publishings.html
Баннер должен "продавать" товар! От вас - качественная, эффективная идея баннера и её реализация!
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