Простенький flash-баннер 240х300

Здравствуйте. На сайт нужно создать баннер - в центральную колонку под шапкой. 2 сменяющихся кадра с текстом. Дизайн баннера должен соответствовать дизайну сайта. Чем быстрее тем лучше. Выберу первое устраивающее предложение ...