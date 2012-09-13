Простенький flash-баннер 240х300

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок96 просмотров

нужно баннер 240х300 на котором будем красным на белом фоне мигать

РАСПРОДАЖА (покрупнее шрифт)

бу уличных терминалов

по 25 000 руб.

на следущем слайде

наш логотип и тел 123-456-7890, 098-765-4321

логотип из др флэшки возьмите (в аттаче)

13 лет назад
ferumist
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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