Нужно нарисовать баннер, крыша для торговой тележки, размеры 212 см ширина. 160 см глубина картинка прилогается (качество надо улучшить, чтобы на таком большом баннере было не размыто), серидина должна быть 85см вперед ...
Простые флеш-баннеры с одинаковым контентом
Нужно срочно сделать флеш-банер с простым эффектом смены кадров, для mail.ru кто знает их формат, 1 картинка и 5 кадров с текстами, картину и тексты предоставляются.
240х400, второй 200Х300
Оплата яндекс-деньгами
Выбранный исполнитель
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