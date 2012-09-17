Простой flash-баннер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок66 просмотров

Необходимо сделать flash-баннер 300х250

Логотип. Ниже - Утепление: коттеджей, домов, квартир.

Логотип. Ниже - от 180 грн/м2

Пример баннера, который бы хотелось видеть (без первой картинки с гаражом и машиной) http://www.weblancer.net/users/seraf/portfolio/1440432.html#item

Белый фон, черный шрифт. Выделить слово "Утепление" красным цветом. Красным цветом и жирностью 180 грн./м2. При смене кадра сделать эффект приближения как на примере.

Во вложении логотип в jpeg. Могу прислать в векторе.

Пишите цену и сроки исполнения в заявке.

Оплата: 30% по утверждению макета, остаток по готовности.

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13 лет назад
Burm
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Людмила предоставила несколько вариантов на выбор, быстро и качественно сделала работу учтя все пожелания. Результатом доволен!
Отличный заказчик - четкое ТЗ и моментальная оплата)

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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