Простой flash-баннер

Необходимо сделать flash-баннер 300х250

Логотип. Ниже - Утепление: коттеджей, домов, квартир.

Логотип. Ниже - от 180 грн/м2

Пример баннера, который бы хотелось видеть (без первой картинки с гаражом и машиной) http://www.weblancer.net/users/seraf/portfolio/1440432.html#item

Белый фон, черный шрифт. Выделить слово "Утепление" красным цветом. Красным цветом и жирностью 180 грн./м2. При смене кадра сделать эффект приближения как на примере.

Во вложении логотип в jpeg. Могу прислать в векторе.

Пишите цену и сроки исполнения в заявке.

Оплата: 30% по утверждению макета, остаток по готовности.