3 Картинки:- 360х252, 560х180 , 1130 х 660 Картинки с кошками или собаками (или и теми и другими) на ферме.
Разработать дизайн 4 баннеров акций для стоматологической клиники
Требуется разработать 4 баннера акций для стоматологической клиники. Логотип в прикрепленном файле. Страница, где будут размещены баннеры - https://www.dental7.ru/index.php/aktsii
Сделать нужно сегодня, приступить прямо сейчас. Указывайте в заявке стоимость и когда сможете сделать.
Размер 360х300
Тексты акций
Акция
Металлокерамика (Германия)
7900Р «под ключ»
Акция
Циркониевая коронка
25000Р (зачеркнуто) 14800Р
Акция
Новый зуб «под ключ»
Имплант Osstem + коронка
75000Р (зачеркнуто) 45000Р
Акция
Брекеты без наценки
Цена 199000Р (зачеркнуто) 99000Р
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте сделай баннер для маркетинга в соц сетях, там котики их оставь только сам дизайн замутиЗавершен6 лет назад
Картинки:- 360х252- 560х180 - 1130 х 660 Картинки с кошками или собаками (или и теми и другими) на фермеБаннеры4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разместить баннер на сайт. Подробности после выбора исполнителя. Назовите цену и укажите срок пожалуйста.Завершен6 лет назад
Для "турфірми "Українські традиції"" нужно нарисовать буклет и банера на офісЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Имеется баннер в HTML5. Нужно его конвертировать в PSD для дальнейшей работы в фотошопе. Анимация должна быть, как в html файле.Баннеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать сертификат выпускника для проекта Школа Здравомыслия с возможностью редактирования (только PSD) каждого элемента, в том числе прислать используемые шрифты. Использовать читабельные шрифты, оттенки фиолетового (в цвете логотипа), фон может быть ...Баннеры11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны баннеры для интернет магазина www.rosaselvatica-store.ruБаннеры33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется оформление баннеров на сайт. Кол во 8 шт.Баннеры35 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день) Ищу человека который сможет переодически делать баннеры для сайта. Занимаюсь продажей протеиновых батончиков. Баннер нужен: 1.Доставка от 1500 грн БЕСПЛАТНАЯ (цвет розовый/фиолетовый/голубой) 2.Банер с батончиками по кругу quest bar ...Баннеры37 заявокЗакрыт6 лет назад