Разработать дизайн 4 баннеров акций для стоматологической клиники

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Закрыт22 заявки285 просмотров

Требуется разработать 4 баннера акций для стоматологической клиники. Логотип в прикрепленном файле.  Страница, где будут размещены баннеры - https://www.dental7.ru/index.php/aktsii

Сделать нужно сегодня, приступить прямо сейчас. Указывайте в заявке стоимость и когда сможете сделать. 

Размер 360х300 

Тексты акций 

Акция 

Металлокерамика (Германия) 

7900Р «под ключ» 

Акция 

Циркониевая коронка 

25000Р (зачеркнуто) 14800Р 

Акция 

Новый зуб «под ключ» 

Имплант Osstem + коронка 

75000Р (зачеркнуто) 45000Р 

Акция 

Брекеты без наценки 

Цена 199000Р (зачеркнуто) 99000Р

6 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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