Разработать дизайн 4 баннеров акций для стоматологической клиники

Требуется разработать 4 баннера акций для стоматологической клиники. Логотип в прикрепленном файле. Страница, где будут размещены баннеры - https://www.dental7.ru/index.php/aktsii

Сделать нужно сегодня, приступить прямо сейчас. Указывайте в заявке стоимость и когда сможете сделать.

Размер 360х300

Тексты акций

Акция

Металлокерамика (Германия)

7900Р «под ключ»

Акция

Циркониевая коронка

25000Р (зачеркнуто) 14800Р

Акция

Новый зуб «под ключ»

Имплант Osstem + коронка

75000Р (зачеркнуто) 45000Р

Акция

Брекеты без наценки

Цена 199000Р (зачеркнуто) 99000Р