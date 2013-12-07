Разработка 2-х банеров .

Нужно разработать эскизы для 2-х баннеров для рыбного магазина, на первом нужно разместить различные деликатесы: семга в разрезе, масленая, креветки, сельдь с картошечкой и т.д., размер 1,5*1,5! На втором кружка пива и вокруг различная ...