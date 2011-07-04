Разработка 4-х баннеров

Доброго времени суток!

Необходимо разработать 4 баннера:

Размер:

200х300 или 240х400

728×90

468×60

300x25

цвета и стилистику можно брать тут www.iMind.com

На баннерах будет написано, в три графических слайда, для примера:

1 слайд

Организуйте вебинар на площадке iMind.com

2 слайд

Создавайте видео конференции в сервисе iMind.com

3 слайд

Организуйте видео трансляции через iMind.com

в каждом баннере внизу кнопка "Начать пользоваться"

вот примерно такого типа баннер soloway[.]ru/selection/carriers/topline/?topline3_example=play

чтобы он раскрывался при наведении на него мышкой

Интересуют срок и стоимость разработки,

ПИСАТЬ СТРОГО В АСЬКУ 200270243

!!!