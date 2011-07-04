Разработка 4-х баннеров

Нужно создать анимированый баннер 468х60 (1-2 штуки) и несколько тизеров (3-5 штук).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Необходимо разработать 4 баннера:
Размер:
200х300 или 240х400
728×90
468×60
300x25
цвета и стилистику можно брать тут www.iMind.com
На баннерах будет написано, в три графических слайда, для примера:
1 слайд
Организуйте вебинар на площадке iMind.com
2 слайд
Создавайте видео конференции в сервисе iMind.com
3 слайд
Организуйте видео трансляции через iMind.com
в каждом баннере внизу кнопка "Начать пользоваться"
вот примерно такого типа баннер soloway[.]ru/selection/carriers/topline/?topline3_example=play
чтобы он раскрывался при наведении на него мышкой
Интересуют срок и стоимость разработки,
ПИСАТЬ СТРОГО В АСЬКУ 200270243
!!!
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