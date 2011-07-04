Разработка 4-х баннеров

$200
БаннерыЗавершен5 заявок295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Необходимо разработать 4 баннера:

Размер:

200х300 или 240х400

728×90

468×60

300x25

цвета и стилистику можно брать тут www.iMind.com

На баннерах будет написано, в три графических слайда, для примера:

1 слайд

Организуйте вебинар на площадке iMind.com

2 слайд

Создавайте видео конференции в сервисе iMind.com

3 слайд

Организуйте видео трансляции через iMind.com

в каждом баннере внизу кнопка "Начать пользоваться"

вот примерно такого типа баннер soloway[.]ru/selection/carriers/topline/?topline3_example=play

чтобы он раскрывался при наведении на него мышкой

Интересуют срок и стоимость разработки,

ПИСАТЬ СТРОГО В АСЬКУ 200270243

!!!

12 лет назад
alexanderpolack
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
12 лет назад
$125
7 дней
Отличная работа, благодарю за сотрудничество!!! Рекомендую как ответственного креативного исполнителя!
Очень интересный проект, заказчик ответственный, почти всегда в сети, рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Кнопка 88*31

    $20

    Для форума Киева, необходимо создать симпатичную гиф-кнопку размером 88*31 На кнопке должно присутствовать название домена: ForumKiev.com В остальном, проявляете свой креатив :) Кнопку нужно выполнить хотя бы в 3 разных цветовых решениях.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать банеры (Gif, Flash)

    $250

    Нужно нарисовать несколько банеров различных форматов. Требуется дизайнер, который может делать динамические GIF-банеры и FLASH-банеры. Присылайте примеры работ.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходим работающий баннер с хорошей конверсией

    Необходимо сделать набор анимированных Банеров(ротаторов) разных размеров с хорошей конверсией Банеры должен быть без Flash с применением JavaScript так как неоходимо забирать данные из xml Возможна только прорисовка банера. от вас примеры ваших работающих банеров, ваши возможности ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для сайта

    Нужен приветствующий баннер на главную страницу сайта. размер: 856 x 335

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен аним. баннер

    Нужен анимированый банер 468x60(GIF) для рекмламы сайта(в личку) . Чёткого указания как его сделать нет- хотелось бы креативный банер под высокий CTR. Интересует только профессиональный банер.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад