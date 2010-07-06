Разработка 4 рекламных баннеров для tvoidveri.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка412 просмотров

Разработать 4 рекламных баннера для сайта tvoidveri.ru.

Тематика баннеров уже определена.

Размер баннеров 220x220px.

Пример с сайта конкурента прикреплен.

За более точной информацией: skype: ilya_davydov

Срок изготовление: 1-3 дня.

15 лет назад
idavydov
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 лет назад
$100
3 дня
Сделал баннеры на отлично. Заказали уже баннеры на второй сайт. И далее будем работать с этим человеком.
Замечательный заказчик! С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 лет назад

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