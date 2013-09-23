Нужно разработать flash баннер 240х400, рисовать ничего не надо, все есть в макете (кроме 1 слайда, там добавить текст на фон). Нужна придумать хорошую анимацию. подробности в ТЗ. Срок 1 день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка баннера
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