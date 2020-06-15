Разработка баннеров для для рекламы в яндексе Тема: Увеличение продаж

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка179 просмотров

Название сайта мелкое (smartsellgroup.ru)Верхний текст-вопрос, шрифт среднего размера (Нужно больше клиентов в автосервис?)Средний текст-предложение, шрифт крупный, жирный текст еще крупнее (Создание продающих сайтов под ключ)Текст-гарантия, шрифт крупный (с гарантией заказов)Кнопка не более 15% от баннера (Хочу больше клиентов!)Технические требования:• Наличие логотипа – обязательно• Название сайта – обязательно• Креатив или баннер должен иметь видимую по всему контуру рамку и непрозрачный фон• Фоновая картинка тематическая, затемнена для хорошей читаемости текста• Объем файла — не более 120 КБ;• Доступные форматы файла — JPG, PNG или GIF;• Размер креатива в пикселях — 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250.• Тексты для креативов:• Увеличение продаж через сайт• Нужно больше клиентов с сайта?• Увеличение продаж в интернете под ключ за 250.000 руб. с гарантией заказов!• Хочу больше клиентов!

5 лет назад
Sveta_bogatenko
Елена 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все хорошо сделано
Рекомендую

Заявки фрилансеров

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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