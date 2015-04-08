Добрый день, интересует разработка баннеров для сайта vip-service.kh.ua

Немного о нас, занимаемся ремонтом ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов, принтеров.

нужно 4 баннера на тематику

Ремонт ноутбуков

Ремонт планшетов ( изобразить в баннере планшет с разбитым экраном и можно акцент на apple и android)

Ремонт мобильных телефонов

Ремонт принтеров

размер баннера 770х200

ничего там сверхестественного не нужно, просто чтобы было красиво, информативно и со вкусом)

P.S на сайте впервые...не знаю как и что, буду благодарен если подскажете процедуру сотрудничества и для начала хотелось бы узнать стоимость работ в целом за 4 баннера и сроки