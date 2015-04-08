Здравствуйте! Требуется создать анимированные рекламные баннеры для интернет ресурса. 3-4 штуки самых популярных размеров (468х60, 160х400 и т.п.) Стоимость и портфолио.
Разработка баннеров для сайта
Добрый день, интересует разработка баннеров для сайта vip-service.kh.ua
Немного о нас, занимаемся ремонтом ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов, принтеров.
нужно 4 баннера на тематику
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов ( изобразить в баннере планшет с разбитым экраном и можно акцент на apple и android)
Ремонт мобильных телефонов
Ремонт принтеров
размер баннера 770х200
ничего там сверхестественного не нужно, просто чтобы было красиво, информативно и со вкусом)
P.S на сайте впервые...не знаю как и что, буду благодарен если подскажете процедуру сотрудничества и для начала хотелось бы узнать стоимость работ в целом за 4 баннера и сроки
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