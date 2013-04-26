Разработка флеш-баннера биржи ставок в 2 размерах

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок159 просмотров

Необходим специалист для создания анимированного флеш-баннера в 2х форматах: 468х60 и 600х200. Из-за разницы в размерах часть содержимого может в меньшем размере отсутствовать или как-то по-другому быть подана, но по сути это должен быть один и тот же баннер, рекламирующий один и тот же продукт в разных размерах. Баннер – для биржи ставок в букмекерской конторе, это площадка где игроки заключат между собой пари на результаты матчей.

Качество работы должно быть на уровне следующих примеров: http://www.vendor.com.ua/banners.html

Пожалуйста, пишите стоимость и сроки.

12 лет назад
mainsan
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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