Разработка флеш-баннера биржи ставок в 2 размерах

Необходим специалист для создания анимированного флеш-баннера в 2х форматах: 468х60 и 600х200. Из-за разницы в размерах часть содержимого может в меньшем размере отсутствовать или как-то по-другому быть подана, но по сути это должен быть один и тот же баннер, рекламирующий один и тот же продукт в разных размерах. Баннер – для биржи ставок в букмекерской конторе, это площадка где игроки заключат между собой пари на результаты матчей.

Качество работы должно быть на уровне следующих примеров: http://www.vendor.com.ua/banners.html

Пожалуйста, пишите стоимость и сроки.