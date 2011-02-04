Разработка трех поздравительных баннеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок287 просмотров

Нужно разработать 3 поздравительных баннера для интернет-рассылки клиентам, с целью поздравления их с 14 , 23 февраля и 8 марта, а также предложения наших услуг. Все баннеры с тематикой праздника, и с сохранением нашего корпоративного стиля. Наш фирменный стиль можно посмотреть на сайте www.cityshow.ru

14 лет назад
ciryshow
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад
$50
2 дня
Приятно было работать с Алексеем, сделал все в срок, прислушивался ко всем комментариям. Порадовал креатив и профессионализм. Спасибо, в следующий раз обязательно обратимся к Вам!
Сотрудничеством доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
14 лет назад

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