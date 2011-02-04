Добрый день! Требуется фриланс дизайнер из Киева: Нужно создать 3 баннера (шаблона) для сайта по тематике Авиабилеты в единой концепции. 1й шаблон - баннер для шапки ...
Разработка трех поздравительных баннеров
Нужно разработать 3 поздравительных баннера для интернет-рассылки клиентам, с целью поздравления их с 14 , 23 февраля и 8 марта, а также предложения наших услуг. Все баннеры с тематикой праздника, и с сохранением нашего корпоративного стиля. Наш фирменный стиль можно посмотреть на сайте www.cityshow.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно нарисовать гифку на 3-4 кадра. Основа имеется. Фактически из 2-3 готовыхбннеров нужно собрать один меньшего размера. Много денег не просите. =============================================== Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в ...Завершен14 лет назад
- $50
Баннер для интернет-магазина автоаксессуаров "АВТОРАДОСТИ" (сайт _avtoradosti.com.ua_). 1) Flash 2) Размер 240*400 3) Использование фирменного логотипа, названия, цвета 4) Представлен краткий ассортимент сайта 5) Должны быть представлены акции сайта: ...Завершен14 лет назад
Нарисовать gif баннер аннимированный. Размер 200х60 В приложении в каком стиле. Цена, срок и похожие работы. Срочно.Баннеры2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен Баннер для размещения на http://aion.mmotop.ru размер: 468х60 формат: gif вес: 100 кб (требование ммтоп) анимация: обязательно содержание: текстовая и графическая информация - на Ваше усмотрение Подробности ...Завершен14 лет назад
Нужен gif баннер 100х40 со следующим содержанием: Портал недвижимости Казани - база недвижимости - рейтинг агентств - цены на квартиры в Казани - фото Казани - новости, статьи, аналитика ...Закрыт14 лет назад
Создать флеш баннер размером 336/280Баннеры13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать флеш баннер для сайта adsmain.com. Он будет вместо картинки с девушкой. Тех же размеров. Баннер должен состоять из 5 разных слайдов, красиво меняющих друг друга. ...Завершен14 лет назад
Сайт tele-invest.ru В шапке сайта есть две флешки. Необходимо заменить правую (с унылым пареньком). Флеш-баннер на тему "Снижение стоимости подключения к телефонной сети". Нужно подобрать изображения (не более 4-х). Цветовая гамма такая ...Завершен14 лет назад
- $15
Нужен flash баннер 200x200 на форекс тематику. Примерные пожелания имеются. Никаких сложных анимаций вроде не надо.Завершен14 лет назад