Разработка трех поздравительных баннеров

Нужно разработать 3 поздравительных баннера для интернет-рассылки клиентам, с целью поздравления их с 14 , 23 февраля и 8 марта, а также предложения наших услуг. Все баннеры с тематикой праздника, и с сохранением нашего корпоративного стиля. Наш фирменный стиль можно посмотреть на сайте www.cityshow.ru