Реклама для форума и небольшой логотип

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Завершен5 заявок196 просмотров

Привет!Нужен баннер(обзор) для форума о заработке + оплатой за посты.

Нужен простой,на 10-15$ (работы думаю на 1 час какой,если вы действительно проф.).

А также небольшой логотип заодно(шапка форума иначе) на 10$.Жду любых желающих.

ICQ - 381206536

17 лет назад
Tim-Yeah
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$15
Сегодня заказал баннер и логотип для форума,Janizary сделал все быстро,красиво и качественно.Буду заказывать еще )
Очень приятный заказчик, грамотный и знающий, чего хочет. Работа доставила удовольствие. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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