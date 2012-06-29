Реклама туалетной бумаги

Разработка дизайна баннера для рекламы туалетной бумаги "Пикник". С логитипами типа "Выбор разных людей!" или " Перед нами все равны!"

Любые креативные идеи исходя из того что для покупателей при выборе туалетной бумаги, основными критериями я вляются показатели "Цена, Мягкость, 2 слоя, аромат"

Можно отступать от предложенных вариантов и слоганов. Цель рекламной компании: выделиться среди конкурентов (осн. конкурентная торговая марка туалетная бумага ZEWA) и привлечь внимание потребителей креативной рекламой. Сайт компании производителя www.nikmas.ru