Рекламные баннеры

Добрый день.

Наша компания ищет талантливого GIF-аниматора и рекламиста в одном лице для разработки концепции и реализации в виде эффективных GIF-носителей для разных рекламных площадок различных рекламных баннеров. Flash нам не нужен, только GIF. Тематика - климатический бизнес, ЦА - B2C.

Ищем человека, разбирающегося в основах маркетинга и психологии рекламы в Интернете. Простой исполнитель, способный лишь на смену интервала между кадрами и применение новых спецэффектов, нам не нужен.

На данный момент требуется порядка 20-25-ти баннеров. От потенциальных кандидатов ожидаю: 1) Прямую ссылку на раздел баннеров в вашем портфолио (времени изучать ваши кладези работ целиком у меня, к сожалению, нет); 2) Вопросы по существу проекта (в ЛС); 3) Бюджет и сроки выполнения работы.

Предпочтение отдается специалистам из Санкт-Петербурга.