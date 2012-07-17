Рекламные баннеры

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Завершен6 заявок206 просмотров

Добрый день.

Наша компания ищет талантливого GIF-аниматора и рекламиста в одном лице для разработки концепции и реализации в виде эффективных GIF-носителей для разных рекламных площадок различных рекламных баннеров. Flash нам не нужен, только GIF. Тематика - климатический бизнес, ЦА - B2C.

Ищем человека, разбирающегося в основах маркетинга и психологии рекламы в Интернете. Простой исполнитель, способный лишь на смену интервала между кадрами и применение новых спецэффектов, нам не нужен.

На данный момент требуется порядка 20-25-ти баннеров. От потенциальных кандидатов ожидаю: 1) Прямую ссылку на раздел баннеров в вашем портфолио (времени изучать ваши кладези работ целиком у меня, к сожалению, нет); 2) Вопросы по существу проекта (в ЛС); 3) Бюджет и сроки выполнения работы.

Предпочтение отдается специалистам из Санкт-Петербурга.

13 лет назад
ClimatCompany
Александр 
52 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
13 лет назад
$500
7 дней
С полной уверенностью заявляю: мы нашли того самого талантливого GIF-аниматора, которого искали! Безупречное понимание композиции, глубокое знание маркетинга и поведенческих моделей в Интернете, понимание психологии восприятия рекламы: все это и многое другое мы обнаружили в Алексее. Будем сотрудничать. Спасибо!
Спасибо за интересный проект. Будем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
13 лет назад

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