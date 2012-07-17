Нужно 7 флеш банеров повторяющихся 6 раз! Срочно! вот задание http://www.screenr.com/3RZ8 архив с данными: https://www.dropbox.com/s/tfxvgeqws2wogf0/baner.rar Мои контактные данные Форма обратной связи: http://webinfomarketing.ru/feedback/index.php Skype: frensdennis ...
Рекламные баннеры
Добрый день.
Наша компания ищет талантливого GIF-аниматора и рекламиста в одном лице для разработки концепции и реализации в виде эффективных GIF-носителей для разных рекламных площадок различных рекламных баннеров. Flash нам не нужен, только GIF. Тематика - климатический бизнес, ЦА - B2C.
Ищем человека, разбирающегося в основах маркетинга и психологии рекламы в Интернете. Простой исполнитель, способный лишь на смену интервала между кадрами и применение новых спецэффектов, нам не нужен.
На данный момент требуется порядка 20-25-ти баннеров. От потенциальных кандидатов ожидаю: 1) Прямую ссылку на раздел баннеров в вашем портфолио (времени изучать ваши кладези работ целиком у меня, к сожалению, нет); 2) Вопросы по существу проекта (в ЛС); 3) Бюджет и сроки выполнения работы.
Предпочтение отдается специалистам из Санкт-Петербурга.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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