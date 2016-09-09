Ресайзы баннеров для Adwords

БаннерыЗавершен5 заявок173 просмотра
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Есть баннер. Нужно сделать ресайзы

240x400

120х600

160х600

300х250

728х90

7 лет назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Все сделано качественно и, что очень важно, в оговоренные сроки. Рекомендую.
Поработали с Лесей на ура! Ясное задание, мгновенная оплата. Рекомендую, 10 баллов!
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