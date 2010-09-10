Сделать 2 банера

Необходимо сделать два банера на сайт www.sun.in.ua

Размер 240х100

Флеш. Нужен готовый ролик в swf и проект в fla, чтобы мы могли изменять его самостоятельно, или анимированый GIF.

Каждый банер должен состоять из одной обложки с картинкой и двух текстовых.

Креативность приветствуется. Возможны варианты.

Подробное ТЗ выбранному исполнителю.