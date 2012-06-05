Сделать баннер

Доброго времени суток.

Нужно сделать простой статичный баннер.

Подобрать картинку и написать текст. Текст предоставлю.

БАннер на сайт веломагазина для Веломастерской.

Ниже приложил макет сайта , на нем в отмеченном месте и будет находится слайдер с баннерами. Надо сделать такого же размера баннер.

По дизайну, примерно что-то в этом роде.

Бюджет 150р.