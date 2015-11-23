Требуется разработать красивый 5-7 секундный анимационный баннер спортивной тематики для сайта, который красиво вольется в дизайн сайта. Заявку оставлять какой технологией будет реализован.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать баннер для слайдера на сайт
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