Сделать баннер для таргетированной рекламы

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Завершен1 заявка110 просмотров

Подробности обсудили с исполнителем.

4 года назад
evgenia_iv
Евгения 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Еще одно успешное сотрудничество. Спасибо за выполнение срочного заказа!
Очень приятно сотрудничать и приоритетно выполнять задачи постоянным заказчикам! Спасибо, Евгения)

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Liya_designer
Лия 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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