текст для баннера: Побалуйте себя и своих близких натуральным мылом и косметикой ручной работы! Фото для баннера на выбор дизайнера. Необходимо разместить в баннере ...
Сделать баннеры для сайта
Баннеры для рекламы интернет-магазина.
Нужно два варианта баннеров, каждый вариант в трех размерах: 600х90, 468х60, 200х120
Формат: gif
Выбранный исполнитель
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