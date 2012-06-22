Сделать баннеры для сайта

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Завершен11 заявок157 просмотров

Баннеры для рекламы интернет-магазина.

Нужно два варианта баннеров, каждый вариант в трех размерах: 600х90, 468х60, 200х120

Формат: gif

13 лет назад
dkorovin
Дмитрий 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$60
7 дней
Татьяна, спасибо за баннеры! Получились яркие, веселые и "легкие"! :-) Вот чем радует Татьяна, так тем что не надо разжевывать подробности! Достаточно обрисовать нужную идею и оп! - готовый эскиз. Остается подправить детали, и работа готова! :-) Рекомендую!
Спвсибо, Дмитрий. Отличнейший заказчик. Все на высшем уровне. Одно удовольствие - чётко поставлена задача и оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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