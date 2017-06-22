Сделать бинер для группы

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Сделать дизайн для группы нижнего белья вконтакте 

7 лет назад
alsu123
Алсу 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$45
4 дня
Спасибо за качественную работу.Всё было выполнено в срок. Быстрая связь обратная и соблюдение всех пожеланий. Буду рекомендовать знакомым. )
Алсу, прекрасный заказчик с прекрасным заказом. Тема очень интересная, женского нижнего белья, было приятно работать. Были предоставлены качественные фото и четко поставлена задача, оплата в срок.
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