Сделать флеш баннер

Необходимо сделать два банера на хедер сайта 4shop.com.ua Желательна возможность оплаты безналом. Поэтому желателен исполнитель из Украины. Хотя цена растворяет любые преграды :) 1. Вы открываете мы помогаем: Flash banner «Кассовые аппараты» (193х98) 1. Первой появляется надпись: ...
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Здравствуйте.
Нужен флеш баннер. В приложении файлы, которые помогу понять, что нужно получить в итоге.
Вкратце: лазер рисует на крышке эмблему.
Оставляйте свои icq, приблизительные цены.
Михаил.
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