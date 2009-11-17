Сделать флеш баннер

БаннерыЗавершен11 заявок395 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен флеш баннер. В приложении файлы, которые помогу понять, что нужно получить в итоге.

Вкратце: лазер рисует на крышке эмблему.

Оставляйте свои icq, приблизительные цены.

Михаил.

14 лет назад
ManofLuck
Voron Mihail 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$15
2 дня
Превосходная работа. Владимир справился с задачей на все 100%. Буду всегда к вам обращаться. Спасибо за работу.
Был рад совместной работе с Михаилом. Все легко и быстро. Деньги превел сразу после передачи раьоты. Рекомендую как отличного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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