Необходим рекламный баннер 468х60 для магазина "Коросу" Тематика магазина: продажа видео-печатной продукции для людей интересующихся единоборствами и боевыми искусствами. По данной теме должен быть сделан и баннер. Ограничения: размер 468х60, максимальный вес файла ...
Сделать GIF баннер
Простой банер с вылетающим текстом. Указывайте ICQ, в личку не писАть.
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