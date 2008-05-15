Сделать GIF баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен37 заявок443 просмотра

Простой банер с вылетающим текстом. Указывайте ICQ, в личку не писАть.

17 лет назад
mhovard
54 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

HeLLL
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
Отлично справился с заданием! Просто великолепно! Считаю его лучшим дизайнером мира!
Отличный заказчик, задача поставлена четко, оплата поступила незамедлительно. Советую всем, сотрудничайте!

Заявки фрилансеров

HeLLL
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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