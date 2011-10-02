Сделать несложный статичный баннер

Требуется сделать баннер бизнес сообщества г.Иваново.

Размеры: ширина 200, высота - от 350 до 400.

На баннеры должны быть включены логотипы г.Иваново и Ивановской области:

http://base.garant.ru/files/base/28300400/4214419755.png

http://www.nn.ru/data/forum/images/2011-05/35420921-199.jpg

Можно рядом на одной линии.

В центре, основное место должен занимать какое-нибудь изображение олицетворяющее бизнес (деловой человек или что-нибудь подобное).

Снизу должна быть надпись "Бизнес в Иваново"

Баннер должен смотреться стилистически единым изображением.