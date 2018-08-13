Сделать пару баннеров

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Завершен11 заявок188 просмотров

нужно сделать пару-тройку баннеров

исходные картинки предоставлю и текст

7 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Сделал требуемые баннеры быстро, по ТЗ и со вкусом) спасибо за работу.
Был рад поработать с Алексеем, доступно объяснил задание, приятен в общении, оплата в срок) Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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