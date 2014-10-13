Сделать простой баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок173 просмотра

есть интернет магазин бытовой техники, сделать простой баннер по конвекторам и обогревателям для перехода на раздел сайта, размер 200x350 px

14 лет назад
FreetimeMega
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tiraska
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Goood
За время сотрудничества не возникло никаких сложностей. Всё четко и понятно. Оплата вовремя. Чудесный человек.

Заявки фрилансеров

Tiraska
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание линейки баннеров + скрины рекламных мест

    Необходимо создать линейку баннеров swf + gif популярных форматов, а так же сделать скрины полноразмерные мест на портале, где предлагается разместить рекламу. Ваше портфолио имеет значение!

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать баннер. Срочно!!!

    $30

    Здравствуйте! Нужен новый баннер 240х400. Есть исходники по старому. Для нового надо немного переделать анимацию и надписи другие поставить. Кто свободен и ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Добавить текст к баннеру

    Нужно обрезать большую картинку до размера 140*140 и добавить текст "Консультант" исходник и образец в приложении, текст нужно разместить на уровне, как в образце

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Гиф баннер нужен

    Гиф Баннер Нужен задание предоставлю исполнителю отправляйте портфолио цены и контакты

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Нужно нарисовать gif баннер 768х90. На баннере должно быть 2 текста по очереди: 1. Ремонт и отделка помещений в Тамбове 2. Звоните 8 (4752) 29-68-68 (29-68-68 - жирным шрифтом) ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Flash/Gif баннер-растяжка 960*90

    Привет. Необходимо сделать анимированный баннер для ресурса полиграфической тематики. Слоганы и сюжет в общих чертах есть, однако Ваше видение того и другого лишь приветствуется. В общем совету профессионала (графического ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Срочно нужен баннер для сайта mamapapa-vrn.com на родительскую тематику для обмена баннерами размер 400*400 пикселей

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад