Привет! Нужно анимировать 3 баннера 728x90 Баннеры выполнены в векторе https://yadi.sk/d/sIPwntOr3a7m8e - привью самих баннеров
Сделать рекламный баннер
Сделать рекламный банер для интернет магазина. 400px высота, 240px ширина. Оплата по факту.
Заявки фрилансеров
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