Сделать ресайз готовых баннеров и убрать надписи

$50
БаннерыЗакрыт13 заявок197 просмотров
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Необходимо сделать 9 баннеров из существующих (имеется в виду сделать новый размер для них). Вторая часть задания убрать надпись на уже готовых баннеров (30 баннеров). Просьба указывать в заявке цену за весь проект. Нацелены на долгосрочное сотрудничества. Прилагаю архивы с примерами что необходимо делать.

10 лет назад
trent_dj
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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