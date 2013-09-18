Сделать ресайз готовых баннеров и убрать надписи

Необходимо сделать 9 баннеров из существующих (имеется в виду сделать новый размер для них). Вторая часть задания убрать надпись на уже готовых баннеров (30 баннеров). Просьба указывать в заявке цену за весь проект. Нацелены на долгосрочное сотрудничества. Прилагаю архивы с примерами что необходимо делать.