Сделать статичный баннер для сайта.

Доброго времени суток, господа-фрилансеры. Итак, есть сайт http://1c-petersburg.ru/ — про 1С:Бухгалтерию. Нужно нарисовать баннер, который бы доносил мысль, что только в этом месяце ("только в сентябре!") скидка на всё 10%. ...