Нужно отрисовать статичные баннеры для сайта футболок. Список во вложении. Требования к ярлыкам: Рисунок согласно описанию, при этом должно быть ясно что о футболках речь. В специально отведенной части ярляка всегда его название. Баннеры: Все статичные картинки с рисунком согласно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать три флеша
1. тема:
АКЦИЯ - РЕМОНТ ВАННОЙ ЗА 34500 руб. + Натяжной потолок в подарок!
Вариант: сделать флеш для перехода на страницу с акциями — в виде вкусного пирога,
торта, тп - с надписью «вкусное предложение»
размер: 200px × 150px
2. Анимация «Презентация» (компании ремонта квартир)
Вариант: листочки альбома сами переворачиваются. Нажимаем и попадаем на страницу презентации компании.
размер: 200px × 150px
3. Рупор - анимация, вроде рупор издает звуки,
нажимаешь на нее и звучит звуковой файл (файл вышлю исполнителю).
Выполнение файла должно быть без смены URL , на той странице, где находится посетитель сайта.
Этот флеш будет размещен в шаблоне сайта, на всех страницах сайта.
размер: 200px × 150px
Все идеи реализации флешей, до выполнения, заранее согласовать,
также желательно согласовать наброски (черновой вариант).
Интересует
1. цена работы
2. срок выполнения работы.
PS
Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".
(Благодарю за понимание)
* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.
В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!
* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.
Для подтверждения отзывов, копия проекта опубликована здесь:
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