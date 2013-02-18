Сделать три флеша

$20
БаннерыЗавершен5 заявок166 просмотров
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Сделать три флеша

1. тема:

АКЦИЯ - РЕМОНТ ВАННОЙ ЗА 34500 руб. + Натяжной потолок в подарок!

Вариант: сделать флеш для перехода на страницу с акциями — в виде вкусного пирога,

торта, тп - с надписью «вкусное предложение»

размер: 200px × 150px

2. Анимация «Презентация» (компании ремонта квартир)

Вариант: листочки альбома сами переворачиваются. Нажимаем и попадаем на страницу презентации компании.

размер: 200px × 150px

3. Рупор - анимация, вроде рупор издает звуки,

нажимаешь на нее и звучит звуковой файл (файл вышлю исполнителю).

Выполнение файла должно быть без смены URL , на той странице, где находится посетитель сайта.

Этот флеш будет размещен в шаблоне сайта, на всех страницах сайта.

размер: 200px × 150px

Все идеи реализации флешей, до выполнения, заранее согласовать,

также желательно согласовать наброски (черновой вариант).

Интересует

1. цена работы

2. срок выполнения работы.

PS

Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".

(Благодарю за понимание)

* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.

В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!

* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.

Для подтверждения отзывов, копия проекта опубликована здесь:

https://www.free-lance.ru/projects/1438547

11 лет назад
igor-ekb
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$32
1 день
Сделал красивые флеш - банеры, помог с html - кодом для правильного их отображения на сайте. Спасибо!
Техзадание четкое и понятное. Оплата вовремя! Рад был поработать. Обращайтесь!
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