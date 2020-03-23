Создание 15 баннеров

БаннерыЗавершен33 заявки483 просмотра
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Требуется дизайнер для оперативного создания баннеров в стиле https://solomon.help/afisha/?event=new , около 15 штук в течение ближайших двух недель. 

Главные требования:

хороший вкус,

чувствовать тему,

полное погружение в проект,

быть на связи в рабочее время, 

быть относительно свободным для срочных задач.

4 года назад
JuliaZ
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Julia_K2
Юлия 
40 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$10
2 дня
WMZ
Качественный дизайн, быстрая скорость реакции, нужный результат. Помимо профессиональных навыков очень понравилось общение с Юлией - очень чёткие вопросы, быстрые ответы, всё по делу и ничего лишнего.
Прекрасный заказчик! Работать с Юлией очень приятно. Предельно четко ставит задачу, всегда на связи. Оплата быстрая. Спасибо!!!
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