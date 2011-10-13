В данный момент необходим баннер 468х60. Рекламируемый сайт http://popps.ru/ . Есть постоянная потребность в изготовлении баннеров разных форматов. Прежде всего интересует качество. Просьба писать с приблизительными ценами и сроками.
Создание анимированного баннера
требуется анимированный баннер (гиф или флеш)
фотографии оборудования (приложены)
текст в файле в архиве
также в архиве есть пример фона для баннера (с листьями)
размеры: ширина 922, высота 122
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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