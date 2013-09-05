Создание баннера для Facebook на главную страницу

Создать анимированный баннер для сайта на flash. Сайт neboskreb-52.ru. Вверху слайдер будет заменен на банер. В банере немного какой-нибудь тематической анимации. Цель банера, показать список статей о правильном выборе ПВХ окон (6–7 ссылок)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать статичный баннер для главной страницы Facebook (стандартный размер) с учетом ЛОГОТИПА (то есть квадратной области в левой части).
Тематика:
Призыв к посещения выставки (UMA SHOW GROUND), где помимо всего также будет происходить розыгрыш призов.
Размещение также следующего текста:
Stand a chance to win lots of prizes like an LCD TV Galaxy Tab and a Samsung pocket in our final draw on the 10th of Oct and win free airtime and mobile phones in our daily draws at the upcoming Trade show in Lugogo between 02nd and 10th October 2013. Winners must be present to win. Terms and conditions apply.
NB:1. Возпожмны изображения призов – например, телевизора, Galaxy Tab и телефонов и так далее.
P. S. Если будут на баннеры люди, то только чернокожие (регион Африка).
ВАЖНО: Исходник должен быть предоставлен со всеми слоями.
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